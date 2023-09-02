Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал фаворита в поединке ЦСКА против «Зенита».

- ЦСКА примет «Зенит», который неожиданно уступил «Балтике» в Кубке России. «Армейцы» наберут очки в этой встрече?

- Это вопрос. Но Кубок я бы не брал за основу. Там играли резервисты. Состав у «Зенита» будет самый боевой. Питерцы, думаю, обыграют ЦСКА с разницей в один мяч.

- Это будет первая игра Марио Фернандеса, который вернется на родной стадион. Как его встретят болельщики?

- Думаю, что «бурно». На протяжении всей игры ему будут свистеть. Особенно, когда Марио будет с мячом. Болельщики такого не прощают в любой команде и любой стране мира. При таких переходах публика всегда освистывает своих бывших любимцев.

- Вы ждете в этом матче равной игры, или питерцы будут на голову сильнее?

- В целом, матч будет равным. Поэтому и счет не будет крупным. Отдаю небольшое предпочтение «Зениту», потому что исполнители у него посильнее. Не скажу, что все, но тем не менее.

Елена Григорьевская