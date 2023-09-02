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Петрушин: «Надеюсь, в матче с «Краснодаром» Абаскаль уже не будет метаться» эксклюзив

02 Сентября 2023 • 11:41 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 3.00
Через 7 ч. 14 мин.

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном матче субботней части седьмого тура РПЛ.

- Какого итога ждете в матче «Краснодар» - «Спартак»?

- Думаю, что будет ничья. Надеюсь, Абаскаль уже не будет метаться. Тот состав, который вышел на кубковый матч с «Динамо», показал сумасшедший футбол в первые тридцать минут. Ничего не дали сделать «Динамо», плюс могли еще два-три мяча забивать стопроцентно. Так что «Спартак» сейчас выглядит неплохо. А «Краснодар» - лидер чемпионата и играет дома. А там он сильно выступает.

- Наверняка в стартовом составе гостей выйдет новичок Бабич, который всем понравился в матче с «Динамо». Кто будет играть с ним в паре, ведь Джикия тоже левоногий?

- Наверное, с Джикией в паре сыграет. Это все равно, что в центре обороны будут играть два правши. Такое часто бывает. В этом я не вижу проблемы. Просто кто-то будет играть чуть правее, а кто-то левее. Абаскаль решит.

- В шести турах чемпионата «Краснодар» пропустил только два мяча – это сумасшедший показатель. «Спартак» не забьет много мячей?

- Не думаю, что мы вообще увидим много голов в этом матче. Предполагаю, что счет будет 1:1.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Алексей Петрушин
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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