«Нефтчи» договаривается с экс-игроком «Спартака»

Азербайджанский «Нефтчи» проявляет интерес к бывшему полузащитнику московского «Спартака» и «Химок» Резиуану Мирзову. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Рустам Аллахвердиев.

«Сейчас ведем переговоры с игроком и его агентом. Потом он должен будет пройти медицинский осмотр. Мы продолжаем вести переговоры с Мирзовым, контракт не подписан», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Резиуана были подмосковные «Химки», цвета которых он защищал с 2020 года. В минувшем сезоне 30-летний полузащитник сыграл 27 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.