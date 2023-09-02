Тихонов высказал мнение о матче «Пари НН» - «Рубин»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Пари НН» примет казанский «Рубин».

«Рубин» одержал победы и в чемпионате, и в Кубке. «Пари НН» также имеет две победы в трех последних матчах чемпионата - и обе на своем поле. Скорее хозяева закатят один мяч, нежели пропустят», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 2 сентября. Начало запланировано в 15:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.