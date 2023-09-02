Бубнов сделал точный прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

В одном из центральных матчей седьмого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Об этом поединке высказался бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов.

«2:2. За «Краснодар» говорит многое. Он лидер, у него лучше сбалансирована игра. Но «Спартак» уже побеждал «быков» в Кубке России. Многое зависит от выбора состава Абаскалем», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 2 сентября. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.