Бериша - о новичке «Спартака» Бабиче: «Это хороший игрок для РПЛ»

Форвард грозненского «Ахмата» Бернард Бериша поведал об общении с новичком московского «Спартака» Срджаном Бабичем.

«Я знаю Бабича. Это очень хороший игрок. Мы пересекались с ним в Дубае, он очень добрый человек. Срджан явно усилит «Спартак», это хороший игрок для нашей лиги», - передает слова Бернарда «Спорт-Экспресс».

Бабич перешел в стан «красно-белых» из испанской «Альмерии» в летнее трансферное окно. За эту команду сербский футболист выступал с 2021 года. Он провел 75 поединков и забил четыре мяча.

Трансфер серба обошелся «Спартаку» в пять миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.