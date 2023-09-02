Прогноз на матч «Крылья Советов» - «Факел» от Бубнова

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем поединке седьмого тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».

«2:1. «Крылья» в прошлом туре вырвали победу и снова оказались на самом верху турнирной таблицы. По игре они выглядят лучше «Факела». Гости проиграют, но дадут бой», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится сегодня, 2 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

После шести туров хозяева занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на 14-й строчке.