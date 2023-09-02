Агент: «ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича»

Агент Игор Глушевич высказался о причинах срыва трансфера нападающего Милутина Осмайича в московский ЦСКА.

«ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис», - передает слова футбольного агента «РБ Спорт».

Напомним, что в последний день летнего трансферного окна Осмайич перебрался в английский «Престон Норт Энд», играющий в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Визелу». Он провел 35 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и одну результативную передачу.