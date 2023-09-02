Новичок ЦСКА Келвен: «Я умею играть в отборе, хорошо действую в атаке»

Бразильский защитник Келвен, пополнивший ряды московского ЦСКА в летнее трансферное окно, поведал о своих игровых качествах.

«Я атакующий латераль. Умею играть в отборе, хорошо играю в атаке. У меня неплохие передачи, подачи в штрафную. Постараюсь показать свою лучшую игру, чтобы помочь партнёрам», - приводит слова футболиста пресс-служба «армейского» клуба.

Напомним, что 22-летний защитник перебрался в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе», подписав долгосрочный трудовой договор. В нынешнем сезоне Келвен поучаствовал в 15 поединках и сделал четыре результативные передачи.