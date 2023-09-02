Салихова: «Я пыталась отговорить «Спартак» от трансфера Бальде»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартак» Леонида Федуна, высказалась о переходе сенегальца Кейта Бальде в стан «красно-белых» год назад.

«Я была удивлена, когда узнала, что «Спартак» подписывает этого игрока, пыталась отговорить. В «Кальяри» он не проходил в состав. Оказалось, что ещё и с дисквалификацией взяли», - передает слова Салиховой Sport24.

В пятницу, 1 сентября, «Спартак» отправил Бальде в каталонский «Эспаньол» на правах аренды.

Кейта перешел в московский клуб летом прошлого года в статусе свободного агента. За «красно-белых» он провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.