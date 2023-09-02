Сперцян не уйдёт из «Краснодара»

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян останется в российском клубе как минимум до зимнего трансферного окна. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Грач Хачатрян.

Как стало известно инсайдеру, переход полузащитника в амстердамский «Аякс» сорвался. Помимо нидерландского гранда, интерес к Сперцяну проявляли клубы немецкой Бундеслиги, некоторые из которых по-прежнему хотят видеть игрока в своих рядах.

В нынешнем сезоне Эдуард провел семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с «быками» рассчитан до июня 2026 года.