Бубнов сделал прогноз на матч «Пари НН» - «Рубин»

В рамках седьмого тура чемпионата России состоится поединок между «Пари НН» и казанским «Рубином». Своим мнением по этому матчу поделился экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«2:1. «Рубин» - опытная команда. То же самое можно сказать и о «Пари НН». Оба клуба умеют закрываться, а в атаке уповают на стандарты. Преимущество отдам все-таки нижегородцам», - цитирует Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в субботу, 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж матча организует Liveresult.ru.