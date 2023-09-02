Бубнов рассказал, как сыграют «Урал» и «Ахмат»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а сейчас футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о поединке седьмого тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Ахматом».

«1:1. «Ахмат» после прихода Ромащенко выглядит очень прилично. «Уралу», который выше в таблице, грозненцы не уступают. Жду открытой игры, в которой не будет победителя», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Урал» - «Ахмат» состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 2 сентября, начало запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.