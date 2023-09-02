Червиченко дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Мне почему-то кажется, что будет ничья. «Спартаку» опять повезет какой-нибудь рикошет забить. На мой взгляд, скорее всего, будет счет 2:2», - передает слова Червиченко Sport24.

Встреча состоится сегодня, 2 сентября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

В преддверии матча хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости находятся на седьмой строчке.