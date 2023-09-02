Селюк: «Краснодар» и «Спартак» забьют голы»

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Обе команды играют в атакующий футбол. Думаю, будет забито больше двух с половиной мячей. И обе команды забьют», - приводит слова Селюка «СпортКП».

Встреча состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 2 сентября. Начало поединка – в 20:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» занимают лишь седьмую строчку.