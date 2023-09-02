Колыванов высказал мнение о матче «Краснодар» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем поединке седьмого тура Российской премьер-лиге, в котором «Краснодар» на своем поле примет столичный «Спартак».

«Результат не знаю какой будет. Надеюсь, голов будет предостаточно. Обе команды похожи по качеству игроков. 50 на 50. Все будет зависеть от того, кто меньше ошибок допустит», - передает слова Колыванова Sport24.

Матч «Краснодар» - «Спартак» пойдет в субботу, 2 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.