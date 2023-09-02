Новичок ЦСКА Келвен: «Я реализовал мечту детства - приехать в Европу и играть в большом клубе»

Бразильский защитник Келвен прокомментировал свой переезд в чемпионат России. Южноамериканец трудоустроился в московском ЦСКА.

«Чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства - приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются», - приводит слова футболиста пресс-служба «армейского» клуба.

Келвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе». Он подписал с москвичами долгосрочный контракт на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 4,2 миллиона евро. За «армейцев» бразилец будет выступать под вторым номером.