Черчесов - о 60-летии: «Я уже не юнец, но сил ещё хватает»

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем дне рождения. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполнилось 60 лет.

«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. Надеюсь, что главные победы впереди», - передает слова Станислава Саламовича «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист бы уволен из венгерского клуба после провального выступления команды в квалификационном турнире Лиги чемпионов УЕФА.