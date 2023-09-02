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Черчесов - о 60-летии: «Я уже не юнец, но сил ещё хватает»

02 Сентября 2023 • 08:44 Комментировать

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своем дне рождения. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполнилось 60 лет.

«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. Надеюсь, что главные победы впереди», - передает слова Станислава Саламовича «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом Черчесова был «Ференцварош». Российский специалист бы уволен из венгерского клуба после провального выступления команды в квалификационном турнире Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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