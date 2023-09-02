Отказались от вызова в сборную России: предатели или преданные родине футболисты

Как относиться к игроку, который отказался от вызова в сборную? Событие последних дней – отказ крайнего полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна от участия в сборе национальной команды, который пройдёт для игроков сборной России с 4 по 12 сентября. В итоге в подмосковном Новогорске вместо сорока девяти игроков соберутся 48. Эдгар принял решение в дальнейшем быть задействованным за команду из своей исторической родины – сборную Армении. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях, когда потенциальный кандидат отказывался надевать майку сборной.

В пользу исторической родины

Если разобраться в причинах, то решение Севикяна не выглядит столь уж шокирующим. Всего год назад 22-летний крайний полузащитник вернулся в Россию из Испании, где провёл пять лет. В Примере Эдгар сыграл только один матч. Произошло это в сезоне-2020/2021, когда руководство «Леванте» решило выпустить на поле уроженца Армении. В пять лет он покинул историческую родину и оказался в системе футбольного клуба «Локомотив». И хотя всю сознательную часть своей жизни Эдгар провёл вне пределов Армении, тем не менее он решил стать продолжателем Хорена Оганесяна, в карьере которого значится даже забитый мяч на втором этапе финальной части чемпионата мира в Испании-82 за сборную СССР.

Эдгар не первый и не последний

Летом 2021 года, после фиаско сборной на отложенном на год из-за пандемии чемпионате Европы–2020, главную команду страны возглавил Валерий Карпин. Давняя конфликтная ситуация между ним и лидером сборной Артёмом Дзюбой не осталась незамеченной. Герой домашнего первенства мира сослался на неоптимальную форму перед сбором, который венчали два отборочных поединка со Словакией и Словенией в октябре 2021 года и в итоге… две недели провёл дома.

Перед Евро-2008 в потенциальном списке кандидатов на поездку в Австрию не нашёл своей фамилии Игорь Денисов, автор одного из забитых мячей в финале Кубка УЕФА 2007/2008. В сборной спустя некоторое время он всё же появился. В последний раз надевал футболку сборной спустя восемь лет – в 2016-м в товарищеской игре с Сербией.

После перехода в португальский «Спортинг» в 2007 годуМарат Измайлов – один из самых талантливых в своей возрастной группе – неоднократно получал приглашение, но в сборной его увидели только однажды, на чемпионате Европы–2012. Каких только предлогов для отказа не придумывал Марат! Даже была версия, что он был связан с преступной группировкой!

Шанс даётся раз

Причины отказа могут быть разными, объективными и не очень. И здесь на первый план выходит отношение конкретно данного игрока к своей стране. Вызов в сборную это отчётливо проявляет. Шанс надеть футболку главной команды своей страны может выпасть только раз. И как бы не пришлось жалеть о содеянном всю последующую жизнь. И об этом точно знают представители «Письма четырнадцати», которые требовали сменить главного тренера национальной сборной России Павла Садырина перед чемпионатом мира–1994. Любопытно, что среди них были Валерий Карпин и Александр Мостовой, которые недавно были отмечены «Сельтой» к своему столетию. Правда, свой отказ они впоследствии искупили, отдав национальной команде все силы и талант.

Случаи отказа от вызова в сборную России

«Отказник» Клуб Год Эдгар Севикян «Пари НН» 2023 Артём Дзюба «Зенит» 2021 Игорь Денисов «Зенит» 2008 Марат Измайлов «Локомотив» 2007

Константин Лицин