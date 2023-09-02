Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин знает, в чём ошибся Абаскаль

02 Сентября 2023 • 02:49 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 3.00
Через 16 ч. 43 мин.

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал неровные выступления московского «Спартака», которые вызвали критику в адрес испанского наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Масалитин поделился своим видением ситуации, назвав то, что он считает самой главной проблемой наставника московского клуба.

- Нужно стабилизировать состав. Когда это есть, то одна позиция, максимум две могут меняться. А в «Спартаке» каждую игру в опорной зоне все меняется, сзади все меняется – тяжело. Плюс вратари пока ненадежно играют, - считает Масалитин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.09.23 в 13:00
Урал Урал
Ахмат Ахмат
2.27 3.60 3.20
Видео
02.09.23 в 15:15
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.20 3.00
Видео
02.09.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.90 3.60 4.40
Видео
02.09.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.60 3.75 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
02:49 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин знает, в чём ошибся Абаскаль
02:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов сомневается в победе «Спартака» над «Краснодаром»
00:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин спрогнозировал матч между «Зенитом» и ЦСКА
00:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 40 млн евро за форварда «ПСЖ» 1 слухи
00:05 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал срыв перехода Изидора в «Мец» эксклюзив
01 Сентября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Переход Изидора в «Мец» сорвался
22:36 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» подтвердили, что игру против «Спартака» могут перенести в Москву
22:22 · Россия. Премьер-лига
Травмированный Гбамбле вернулся к тренировкам
21:33 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что «Рубин» может обогнать «Спартак» в РПЛ
21:24 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Дзюбу называют вожаком, но есть футболисты, кто может заменить его»
21:05 · Россия. Премьер-лига
​Краснодар – Спартак: прогноз на матч чемпионата России – 2 сентября 2023
20:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон перешёл в «Клермон» официально
20:47 · Россия. Премьер-лига
Источник: Изидор переходит в «Мец» слухи
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Крылья Советов – Факел: прогноз на матч чемпионата России – 2 сентября 2023
20:28 · Россия. Премьер-лига
Пари НН – Рубин: прогноз на матч чемпионата России – 2 сентября 2023
Все новости
Рекомендуем