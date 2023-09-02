​Масалитин знает, в чём ошибся Абаскаль

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал неровные выступления московского «Спартака», которые вызвали критику в адрес испанского наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Масалитин поделился своим видением ситуации, назвав то, что он считает самой главной проблемой наставника московского клуба.

- Нужно стабилизировать состав. Когда это есть, то одна позиция, максимум две могут меняться. А в «Спартаке» каждую игру в опорной зоне все меняется, сзади все меняется – тяжело. Плюс вратари пока ненадежно играют, - считает Масалитин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром».