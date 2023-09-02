Кечинов сомневается в победе «Спартака» над «Краснодаром»

В седьмом туре российского чемпионата московскому «Спартаку», который лихорадит в последнее время, предстоит сыграть с «Краснодаром». Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов не уверен в том, что «Спартаку» удастся выиграть в этом матче. Наиболее реалистичным исходом грядущего поединка красных «тореадоров» с «быками» он считает ничью.

- Думаю, что будет ничья. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы выиграл «Спартак», но я реально смотрю на вещи: «Краснодар» сейчас неплохо выглядит, тем более играет у себя дома, - заявил Кечинов, цитируемый Rusfootball.info.

Игра состоится второго сентября.