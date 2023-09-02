Булыкин спрогнозировал матч между «Зенитом» и ЦСКА

Центральным матчем седьмого тура российского чемпионата станет поединок между «Зенитом» и ЦСКА, ожиданиями от него поделился Дмитрий Булыкин - бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотива». Он считает, что ЦСКА сможет дать бой чемпиону страны, в отличие от «Спартака», который безропотно уступил питерцам со счетом 1:3.

- Конечно, ЦСКА есть что противопоставить «Зениту». Сейчас бороться с питерцами и обыгрывать их могут все. Об этом говорят результаты нынешнего сезона. Главное – выйти с хорошим настроем и реализовать все моменты, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru . ​