Центральным матчем седьмого тура российского чемпионата станет поединок между «Зенитом» и ЦСКА, ожиданиями от него поделился Дмитрий Булыкин - бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотива». Он считает, что ЦСКА сможет дать бой чемпиону страны, в отличие от «Спартака», который безропотно уступил питерцам со счетом 1:3.- Конечно, ЦСКА есть что противопоставить «Зениту». Сейчас бороться с питерцами и обыгрывать их могут все. Об этом говорят результаты нынешнего сезона. Главное – выйти с хорошим настроем и реализовать все моменты, - цитирует слова Булыкина vprognoze.ru.
Булыкин спрогнозировал матч между «Зенитом» и ЦСКА
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