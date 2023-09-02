Питерский «Зенит» в заключительный день летнего трансферного окна в Европе предложил 40 млн евро за нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Об этом сообщает французский L’Equipe. Однако во французском клубе решили не продавать футболиста и оставить его как минимум до грядущей зимы.

Напомним, ранее сообщалось, что в «ПСЖ» намеревались отправить 21-летнего футболиста в клуб немецкой Бундеслиги – франкфуртский «Айнтрахт». Однако у самого футболиста было желание исключительно выступать в Английской премьер-лиге.

Минувшим летом питерцы лишились главного оружия в атаке – бразильского форварда Малкома Филипе.