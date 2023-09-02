Футбольный агент Эммануэль Лакруа, работавший с Вильсоном Изидором, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал срыв перехода форварда в клуб французской Лиги 1.

«Касаемо трансфера Вильсона в «Мец» и почему он сорвался, я не могу ничего сказать. Я больше не представляю его интересы», - рассказал Лакруа нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что Изидор успел даже пройти медосмотр в французском клубе, однако переходу помешали разногласия между «Локомотивом» и «Мецем». За московский клуб французский легионер выступает с зимы 2022 года.