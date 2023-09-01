Переход Изидора в «Мец» сорвался

Переход форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в клуб Лиги 1 «Мец» сорвался.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, легионеру «Локо» удалось не только прибыть во Францию, но и пройти медобследование для игры в потенциально новом клубе. Однако трансферу помешали переговоры между российским и французским клубами, которые зашли в тупик. И теперь нападающему остаётся только лишь вернуться в Москву.

Отметим, что Изидор уже предпринимал попытку вернуться в чемпионат Франции зимой 2023 года, но тогда он провалил медосмотр в «Лионе».