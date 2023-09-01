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В «Сочи» подтвердили, что игру против «Спартака» могут перенести в Москву

01 Сентября 2023 • 22:36 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
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03.09 13:00

В пресс-службе ФК «Сочи» подтверждают недавнюю весть о том, что матч восьмого тура со «Спартаком» может быть перенесён со стадиона «Фишт» в Москву. Всё дело в плохом качестве газона на сочинской арене.

«Большая вероятность, что матч со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной», - рассказал Metaratings глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров, добавив, что клубы между собой уже договорились – теперь дело за РПЛ.

Матч «Сочи» - «Спартак» запланирован после паузы на матчи сборных, на 16 сентября.

Матч «Сочи» и «Спартака» может пройти в Москве

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Антон Костров
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