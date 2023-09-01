Пресс-служба московского ЦСКА официально объявила о переходе 22-летнего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена. С бразильским новичком подписан длительный пятилетний контракт до лета 2028 года, выступать за новый клуб он будет под номером 2 на спине.

Ранее сообщалось, что бразилец прибыл в Москву ещё в конце августа для того, чтобы пройти все формальные медицинские процедуры.

Предполагается, что за игрока «армейцы» заплатили 4,2 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка ЦСКА в 7 млн евро.

Напомним, после шести туров стартовавшего в июле сезона РПЛ ЦСКА идёт на шестом месте в турнирной таблице с 10 очками, в грядущем туре подопечные Владимира Федотова примут дома питерский «Зенит».