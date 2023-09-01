Рианчо считает, что «Рубин» может обогнать «Спартак» в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, сможет ли «Рубин» обойти «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

«Это будет непросто сделать, но, думаю, «Рубин» может быть выше «Спартака». Для этого казанцам нужно провести хороший сезон», — заявил Рианчо Legalbet.

После шести туров «Спартак» занимает 7-ю строчку в чемпионате России, имея в своей копилке десять очков. «Рубин» располагается на 13-й позиции, набрав шесть баллов.

Завтра, 2 сентября, казанский клуб встретится с «Пари НН», а «красно-белые» сойдутся в поединке с «Краснодаром». Портал LiveResult проведет текстовые трансляции обоих матчей.