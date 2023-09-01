Борис Игнатьев: «Дзюбу называют вожаком, но есть футболисты, кто может заменить его»

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, может ли «Локомотив» бороться за высокие позиции в чемпионате без форварда Артёма Дзюбы.

«Они же без него раньше справлялись. Дзюбу называют вожаком, но есть футболисты, кто может заменить его. По авторитету Миранчук и Жемалетдинов точно должны быть выше», — заявил Игнатьев Legalbet.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба принял участие в пяти матчах Кубка России и РПЛ, в которых один раз смог отправить мяч в ворота соперника. Кроме того, на счету форварда одна голевая передача.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

3 сентября «железнодорожники» сыграют с «Балтикой». Начало матча запланировано на 15:15 по мск.