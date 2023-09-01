Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон текущий сезон проведёт в «Клермоне». Об этом сообщила пресс-служба французского коллектива.

26-летний ямайский форвард перебрался в «Клермон» на один сезон на правах аренды. Отмечалось, что в договоре будет предусмотрена опция выкупа, которой «красно-синие» могут воспользоваться следующим летом.

Напомним, «Спартак» подписал Николсона в январе 2022 года. В составе столичного клуба футболист забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 43 матчах. В текущем сезоне Николсон на поле не выходил. «Спартак» не смог заявить игрока из-за отсутствия свободного слота.

Стоит сказать, что в «Клермоне» играет бывший защитник «красно-белых» Максимилиано Кофрие.