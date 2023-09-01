Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции.

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний футболист близок к переходу в «Мец». Сообщается, что клубы уже согласовали между собой условия трансфера Изидора. По сведениям источника, если Изидор сможет пройти медицинское обследование, то заключит полноценный контракт с французским коллективом.

В текущем сезоне форвард принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной голевой передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Изидора составляет шесть миллионов евро.