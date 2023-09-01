Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своём будущем.

Специалист отметил, что на данный момент он находится в фазе ожидания и никуда не хочет торопиться, однако он дал понять, что не устал от футбола.

«Рассмотрю разные варианты. Нужно будет учесть все варианты. Предложения от топ-клубов? Абсолютно от всех клубов», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, что 64-летний специалист прекратил сотрудничество с «Ахматом» в середине августа.

Ранее Ташуев работал в «Краснодаре», «Анжи», «Чайке», а также в других российских командах.