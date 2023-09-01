Барриос надеется, что проведёт в «Зените» ещё много лет

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о продлении трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

«Я очень рад продлить соглашение с клубом! Надеюсь, что проведу здесь еще много лет — это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!» — цитирует Барриоса официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний Барриос принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Новый контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Барриоса в 18 млн евро.