Матч восьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» может пройти в Москве

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между футбольным клубом «Сочи» и московским «Спартаком» может пройти в столице, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

В сообщении говорится, что по итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей было рекомендовано на один месяц приостановить проведение матчей на арене «Фишт».

«РПЛ, «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи», - говорится на официальном сайте «Спартака».

Отмечается, что итоговое решение будет принято в понедельник, 4 сентября.