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«Локомотив» и «Марсель» обговаривают финальные условия по аренде Изидора слухи

01 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор уже сегодня, 1 сентября, с большой долей вероятности покинет ряды столичного клуба, об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Алланазаров | все о футболе на Руси».

По данным источника, «Марсель» и «Локомотив» обговаривают финальные условия по платной аренде с обязательным выкупом.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Изидор принял участие в четырёх играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор
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