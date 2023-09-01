Агентство Кейта Бальде подтвердило переход игрока «Спартака» в «Эспаньол»

Сенегальский нападающий Кейта Бальде переходит из «Спартака» в «Эспаньол».

«Бальде будет играть в Испании, он уходит в аренду в «Эспаньол», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в агентстве P&P Sport Management S.A.M, которое ведет дела 28-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что «Эспаньол» заявил Бальде для участия в текущем сезоне Сегунды.

По данным СМИ, футболист проведет в Испании один сезон на правах аренды. Кроме того, по итогам нынешней кампании «Эспаньол» сможет выкупить игрока у «Спартака» за два с половиной миллиона евро.

Ближайший матч «Спартак» проведет 2 сентября против «Краснодара» в рамках седьмого тура РПЛ.