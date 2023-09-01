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«Эспаньол» заявил Кейта Бальде

01 Сентября 2023 • 19:12 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 3.00
Через 22 ч. 35 мин.

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде проведёт текущий сезон в Испании.

«Эспаньол», выступающий во втором по силе испанском дивизионе, заявил сенегальского футболиста на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендует 28-летнего Бальде у «Спартака» с правом выкупа за два с половиной миллиона евро. Стоит отметить, что накануне «красно-белые» отзаявили игрока.

В нынешней кампании Бальде появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трудовой договор нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бальде в 2,5 млн евро.

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Спартак Москва Эспаньол Кейта Бальде трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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01 Сентября 2023 в 20:36
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