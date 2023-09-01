Швец: «У Ярошика в будущем обязательно всё получится»

Родственник Иржи Ярошика, хавбек «Ахмата» Антон Швец полагает, что у молодого чешского тренера в будущем обязательно получится стать успешным на тренерском поприще.

«Иржи — успешный человек, у него прекрасная семья: жена, трое детей. Он еще молодой тренер, проведет работу над ошибками, и у него обязательно всё получится в будущем, успехи точно будут», - говорит Швец «Матч ТВ», добавляя, что может быть, мы ещё увидим чеха в России.

Напомним, Ярошик покинул «Оренбург» по семейным обстоятельствам после пятого тура РПЛ, но и результаты с уральцами он показал неудовлетворительные. За пять туров РПЛ клуб набрал лишь один балл.