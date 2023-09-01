Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о главных тренерах клубов Российской премьер-лиги.

- Я к «Спартаку» отношусь абсолютно ровно. Никогда не болел за него, не болею и не буду болеть. Я ни за кого не болею. Так вот, у «Спартака» в прошлом матче вышел состав, практически полностью составленный из российских футболистов, и они просто разорвали «Динамо», камня на камне от него не оставили. Надо же с этим согласиться. Посмотрите, что творили на поле Зиньковский, Пруцев, Соболев и все остальные. Разве можно сказать, что они плохо играли? Когда Соболев ведёт себя безобразно, тогда я говорю об этом. А когда он играет хорошо, это тоже надо отмечать и тогда никаких вопросов к нему нет.

Только что Абаскаль был плохой, а теперь вдруг стали кричать, что он хороший. Мне кажется, он выбирает стартовые составы исходя из того, как бог на душу положит. Ротация ну очень большая. У этого человека нет уважения ни к кому больше, кроме самого себя и, может, своих помощников. Потому что когда заканчивается матч, он сразу убегает в подтрибунное помещение, не поблагодарив даже своего визави. Это откровенное неуважение.

Попробовал бы Абаскаль повести так себя в Испании. Но он бы никогда там тренировал – разве что только в третьем дивизионе. Это здесь никто не обращает внимания на его поведение, а там, я думаю, его поставили бы в стойло, которое там у них приветствуется. Мы видим, что творится в Испании с женской сборной, – чистый дурдом. Из руководителя федерации футбола, чья команда выиграла чемпионат мира, дурака слепили.

Нам в России надо больше доверять своим тренерам. Но есть у нас сейчас в Премьер-лиге и сильные иностранцы – Ивич, Личка. Я прочитал, что Уткин написал про Личку, назвал его физруком. У господина Уткина надо спросить, а его как можно называть. Ну проиграло «Динамо» с крупным счётом – и что теперь? Нет команд, которые не проигрывают. На каком основании какой-то блогер и «суперспециалист» в кавычках Уткин так пишет? Он там в своём комментарии вроде ратует за наших тренеров, но что-то слабовато как-то. Когда, товарищ Уткин, ты был приближён к футболу, ты бежал ко всем. Мы тебя знаем хорошо.

Почему-то в «Оренбурге» после отставки Ярошика не поставили российского тренера. А назначили испанца Деограсию, который даже не в первой команде работал, а в академии. Я не знаю, зачем так делают руководители клубов, или спонсоры, или кто там олицетворяет футбол. Почему нельзя было кого-то из наших молодых тренеров поставить? Я не говорю сейчас про тех, кто постоянно ходит из одного клуба в другой и от которых толку нет. Есть же молодые тренеры, которые учатся, категорию Pro получают. Мостовой? Думаю, как тренер он не сможет себя проявить.

Я понимаю, что «Краснодаром» руководит Галицкий и что как он хочет, так всё в клубе и происходит. Иванов в «Урале» поднимает футбол, пригласил сильного тренера Ганчаренко. Проиграли крупно «Зениту» – ничего страшного. В «Балтике» работает Игнашевич – как бы то ни было, слава богу, что он вывел команду в Премьер-лигу. «Балтике» очень трудно, у неё нет больших финансов. Она будут бороться за выживание. Но всё-таки «Балтика» собирает полный стадион в Калининграде.

А Абаскаль со «Спартаком» почему-то не может нормально играть в чемпионате, хотя состав у них самый сильный в лиге. Знаете, это как в автогонках. Когда соревнуются великие гонщики, выигрывает тот, у кого лучше автомобиль. Так и в футболе. Здесь побеждает тот, у кого самый сильный тренер и самый сильный клуб. Пока «Зенит» не даёт никому возможности продумать, как с ним бороться, он так и будет чемпионом. Хотя, повторюсь, в этом сезоне «Зениту» будет тяжело взять золотые медали.