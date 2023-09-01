​Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»

В субботу в рамках седьмого тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и «Спартак». Максим Деменко, который по ходу карьеры поиграл за обе команды, дал комментарий по поводу своих ожиданий.

По словам Деменко, он ожидает хорошего матча, ведь «Краснодар» и «Спартак» показывают открытый футбол. Деменко не стал делать прогноз, отметив, что победить может любая из команд.

«Соглашусь, что «Краснодар» выглядит фаворитом в матче со «Спартаком» на фоне последних поражений московского клуба», - отметил Деменко, чьи слова приводит Metaratings.

Матч Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» стартует 2 сентября в 20:00 по московскому времени.