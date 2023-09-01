Гацкан вспомнил, как изменило Ростов-на-Дону попадание «Ростова» в Лигу чемпионов

Легенда «Ростова», бывший полузащитник дончан Александр Гацкан вспомнил период, когда ростовский клуб попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Это случилось осенью 2016 года.

«Это был очень хороший момент для города. Начали развиваться футбольные школы, в городе стали любить футбол намного больше. Стали ходить на футбол семьями. В Ростове случился футбольный бум», - цитирует Гацакана «Чемпионат».

Напомним, что в том самом розыгрыше ЛЧ дончанам досталась сложная группа с «Баварией», ПСВ и мадридским «Атлетико». В итоге в квартете клуб закрепился на третьем месте и сыграл в плей-офф Лиги Европы весной 2017 года. На стадии 1/8 финала турнира дончане уступили в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед».

«И для меня, как для футболиста, это было особенным событием. Горжусь этим», - добавляет Гацкан.