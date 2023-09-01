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Нигматуллин оценил вратарскую линию «Спартака»

01 Сентября 2023 • 18:53 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 2.95
02.09 20:00

Бывший голкипер столичного «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации во вратарской линии «красно-белых».

«Три таких вратаря в составе – это точно перебор. Целесообразно рассмотреть вариант аренды для кого-то из них. Быть основным голкипером «Спартака» – это здорово, престижно и увлекательно, каждый из этих вратарей хочет быть основным», – заявил участник ЧМ-2002 в интервью «РБ Спорт». По его словам, такая ситуация является некомфортной для каждого из вратарей, среди которых на старте сезона Нигматуллин выделяет Александра Максименко.

Напомним, что на старте сезона за «Спартак» выходили три голкипера. Помимо Максименко ворота «красно-белых» защищали Александр Селихов и Илья Свинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов
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