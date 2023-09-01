Гладилин сомневается, что «Зенит» - фаворит игры с ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин усомнился в том, что питерский «Зенит» является фаворитом грядущей встречи против ЦСКА. Команды сыграют в рамках седьмого тура РПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Армейцы» вполне могут дать бой, у «Зенита» не всё отлажено, игра будет интересной, с любым возможным результатом. Нельзя назвать «Зенит» стопроцентным фаворитом», - делится Гладилин для «Газеты.Ру».

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» намечен на 3 сентября, это грядущее воскресенье. Стартовый свисток ожидается в 17:30, время московское. Хозяева идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, гости - на втором.