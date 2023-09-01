«Марсель» отказался от Изидора

Нападающий Вильсон Изидор не сменит «Локомотив» на «Марсель» в ближайшие часы. Известный французский клуб отказался от идеи с подписанием 23-летнего футболиста. Об этом на своих страницах сообщает Sport24.

В «Локомотив» Изидор переходил в январе 2022 года. С тех пор нападающий провёл 42 официальных матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Изидора в 6 миллионов евро.

Добавим, что ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 3 сентября – против «Балтики».