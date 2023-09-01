Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, в каком ключе развернётся борьба в матче седьмого тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак».

- Я думаю, игра будет на три результата. Очень многое зависит от действий двух тренеров – Ивича и Абаскаля. Они не то чтобы начали дёргаться, но находятся в каком-то поиске для улучшения игры и результатов. Ивич использовал расстановку с тремя центральными защитниками, а сейчас перешёл на четырех. Абаскаль тоже применял одну схему, потом вторую, выпускал состав один, второй, третий, в том числе на Кубок. Ему надо правильно расставить акценты для противодействия хорошей атакующей группе «Краснодара», но играть надёжно в обороне у «Спартака» часто не получается. Тот же «Ахмат» в недавнем матче со «Спартаком» получал пространство и имел больше возможностей для забития гола. «Спартак» первый тайм провёл по одной тактике с упором на фланги и доставки на Соболева. Во втором тайме после замен «Спартак» стал играть более креативно, более комбинационно, с розыгрышем в штрафной площади. Первично на результат влияют футболисты, они главные действующие лица на футбольном поле, но здесь важно и тренерское противостояние, кто кого переиграет. В матче «Спартак» – «Зенит» Семак явно переиграл Абаскаля. Посмотрим, как теперь будет.