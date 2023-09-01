Вячеслав Литвинов: «Дай бог, чтобы Сперцян заиграл в Европе»

Бывший игрок «Краснодара» Вячеслав Литвинов отметил феноменальный прогресс 23-летнего атакующего полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна и пожелал ему будущего перехода в европейский топ-чемпионат.

«Знаю Сперцяна с самого детства, на год он меня старше, мы раньше играли друг против друга зачастую. Он очень сильно добавил, заслуживает того, чтобы поехать в Европу. Дай бог, чтобы всё получилось у него», - цитирует Литвинова «Матч ТВ».

В текущем сезоне в активе Сперцяна набралось уже три гола и два ассиста в рамках шести игр РПЛ.