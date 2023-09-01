Гендиректор «Балтики»: «Мы доверяем Игнашевичу на сто процентов»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о доверии наставнику калининградцев Сергею Игнашевичу.

«Мы доверяем ему на сто процентов. У нас есть концепция развития, и клуб следует её принципам. А отходить от них не планируем», — заявил функционер коллектива Премьер-лиги в интервью «Матч ТВ». Волженкин отметил, что в «Балтике» делают ставку на молодых футболистов, что оправдало себя недавней победой над «Зенитом» в рамках Кубка России.

Напомним, что после трёх туров группового этапа Пути РПЛ подопечные Сергея Игнашевича находятся на первом месте в своём квартете с девятью очками. В рамках чемпионата «Балтика» располагается на 15-й строчке после семи встреч.