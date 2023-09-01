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Кузьмичёв оценил возможную продажу Бальде и Николсона

01 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
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02.09 20:00

Бывший функционер столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном уходе Кейта Бальде и Шамара Николсона из стана «красно-белых».

»Решение расстаться с Бальде и Николсоном было на поверхности. Очевидно, что тренер полностью в них разочаровался. Абаскаль понимал, что использовать их не будет», — заявил бывший заместитель генерального директора «Спартака» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, у «красно-белых» есть время для укрепления атакующей линии, предположив наличие наработок от скаутского отдела.

Напомним, что ранее «Спартак» отзаявил Бальде от заявки москвичей на текущий сезон Премьер-лиги. Кейта и Шамар Николсон присоединились к «красно-белым» летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Кейта Бальде Шамар Николсон
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