Чернов: «Бальде и Николсон — очень позитивные ребята»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о настроении Кейта Бальде и Шамара Николсона, выпавших из состава «красно-белых».

«Бальде и Николсон — очень позитивные ребята, никогда не слышал от них негатива. В футболе бывает такое, что какие-то игроки вносят раздор из-за игрового времени, но к ним в этом плане нет никаких вопросов. Возможно, у них такой менталитет», — приводит слова игрока столичного клуба «РБ Спорт». Также Чернов отметил, что форварды профессионально относятся к своим обязанностям на тренировках.

Напомним, что Бальде и Николсон присоединились к «Спартаку» летом 2022 года. После шести туров «красно-белые» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице с 10 баллами.