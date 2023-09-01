Орещук: «Зенит» обезопасил себя продлением контракта с Барриосом

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил продление контракта Вильмара Барриоса с «Зенитом».

«Сейчас Барриос, может, никуда не собирается. Но, если поступит хорошее предложение, то почему его не продать? Просто клуб обезопасил себя, заключив с колумбийцем новый контракт», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт». По его мнению, «Зенит» может продать полузащитника не только в Европу, но и в клуб из Саудовской Аравии или США.

Напомним, что 29-летний Барриос, выступающий за «сине-бело-голубых» с 2019 года, продлил контракт с нынешним коллективом до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 18 миллионов евро.